Forbidden Fruit anticipazioni 24 dicembre | Zeynep torna a casa salva Alihan le propone di sposarsi presto
Nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Zeynep torna a casa sana e salva. Alihan le propone di sposarsi presto, aprendo nuove dinamiche nella trama. L’appuntamento è per domani alle 14, per seguire gli sviluppi di questa serie turca in programmazione dal lunedì al sabato pomeriggio.
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit: la dizi non si ferma per il giorno della Vigilia, ma lo farà a Natale e Santo Stefano, per poi tornare in onda sabato 27 dicembre. Nell' episodio di mercoledì 24 dicembre Zeynep tornerà alla vita di tutti i giorni, cercando di vivere la normalità dopo l'evento traumatico appena vissuto. Ecco dunque cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Momenti di paura per Zeynep, rapita da Dundar che voleva vendicare l'umiliazione di essere stato abbandonato il giorno del matrimonio per tornare insieme ad Alihan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
