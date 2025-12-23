Fondi dal bilancio della Regione | 9 milioni e mezzo per i progetti di undici Comuni

La Regione ha destinato più di 9,6 milioni di euro dal proprio bilancio alla provincia di Grosseto, destinati a progetti di sviluppo e sicurezza. Questi fondi, suddivisi tra undici Comuni, rappresentano un intervento importante per il territorio, con l’obiettivo di migliorare infrastrutture e servizi pubblici. La ripartizione dei fondi mira a sostenere iniziative volte a rafforzare il benessere e la sicurezza delle comunità locali.

Grosseto, 23 dicembre 2025 – Dal bilancio regionale arrivano oltre 9,6 milioni di euro alla provincia di Grosseto per sviluppo e sicurezza. A sottolinearlo sono l’assessore regionale Leonardo Marras e la consigliera Lidia Bai. “Con questo bilancio – spiegano – oltre 9 milioni e 600 mila euro saranno destinati ad 11 comuni per interventi di sviluppo e per la messa in sicurezza di edifici e spazi pubblici. In larga parte si tratta di interventi già programmati e finanziati negli anni precedenti, che vengono oggi confermati e rafforzati, garantendo continuità amministrativa e certezze agli enti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondi dal bilancio della Regione: 9 milioni e mezzo per i progetti di undici Comuni Leggi anche: Fondi per frontalieri, via libera dalla Regione: 89 milioni ai comuni di confine Leggi anche: Dalla Regione 2,6 milioni di euro per la rimozione dei rifiuti pericolosi. Fondi per 6 comuni pontini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Manovra 2026/2028, ok a tre articoli della Stabilità regionale: sostegno a enoturismo e oleoturismo, fondi al Rally di Roma; Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Bilancio regionale 2026, i consiglieri bergamaschi di maggioranza : «A bilancio 9,2 milioni per la difesa del suolo»; Sicilia, pochi fondi per gli ospedali dedicati alla fauna. Approvato il Bilancio della Regione Toscana - Dopo quattro intense giornate di lavoro e di dibattito in Aula, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. nove.firenze.it

Bilancio regionale: oltre 9,6 milioni di euro alla provincia di Grosseto per sviluppo e sicurezza - Lidia Bai e Leonardo Marras commentano il bilancio della Regione Toscana e i contributi per la provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com

Bilancio regionale: oltre 9,6 milioni di euro per la Maremma. Marras e Bai: «Sviluppo e sicurezza» - 000 euro per i lavori di ammodernamento ed effecientamento energetico dello stadio comunale A. msn.com

Salerno, Polverino: "Dal Bilancio nuovi fondi per la riqualificazione" - GUARDA L'INTERVISTA #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

Roma, via libera al Bilancio 2026: 250 milioni per la casa e fondi raddoppiati per il verde x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.