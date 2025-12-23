Fondazione Pro Valtellina | nove progetti per rafforzare il welfare locale
La Fondazione Pro Valtellina ha approvato nove progetti nell’ambito del Bando Servizi alla Persona, volti a rafforzare il welfare locale. Questi interventi mirano a sostenere le realtà attive sul territorio di Sondrio, con particolare attenzione alle persone più fragili. L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo di promuovere una comunità più inclusiva e solidale, valorizzando le risorse e le competenze del territorio valtellinese.
Nove progetti, un unico obiettivo: rendere la comunità valtellinese più forte e inclusiva. Fondazione Pro Valtellina ha approvato i finanziamenti del Bando Servizi alla Persona, sostenendo realtà attive su tutto il territorio provinciale di Sondrio a favore delle persone più fragili, con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
