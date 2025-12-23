Fondazione Musei Senesi L’acqua e il territorio spunti per giovani artisti

La Fondazione Musei Senesi propone un progetto dedicato ai giovani artisti, incentrato sul tema dell’acqua e del territorio di Siena. Un argomento di lunga tradizione, che tuttavia continua a offrire spunti di riflessione e creazione. Attraverso questa iniziativa, si intende stimolare nuove interpretazioni e approfondimenti sulle connessioni tra ambiente e cultura locale, promuovendo un dialogo tra arte e territorio.

L'acqua e Siena. Un argomento esplorato da sempre, ma ancora fertile di nuove storie e nuove prospettive. Riparte da qui Fondazione Musei Senesi, che lancia Fms School, il programma di residenza dedicato a giovani artisti e curatori. Un percorso intensivo di sei mesi dedicato al tema 'Acque, materiali e altri paesaggi sommersi'. La call è aperta fino al 5 gennaio ed è rivolta a giovani artisti e curatori tra i 18 e i 35 anni. Il programma si articola attraverso due residenze parallele: 'Acqua che lavora', focalizzata sulla cultura materiale, sui paesaggi del lavoro e sulle trasformazioni produttive; e 'Acqua che cura', dedicata ai territori termali, ai processi di rigenerazione e alle dimensioni ecologiche e sociali della cura.

Fondazione Musei Senesi lancia il programma di residenza dedicato a giovani artisti e curatori - Fondazione Musei Senesi annuncia l’apertura della call per FMSchool 2026, un programma di residenze rivolto a giovani artisti e curatori tra i 18 e i 35 anni. radiosienatv.it

FMSchool 2026 a Siena: l’open call di residenze artistiche per lavorare sull’acqua - FMSchool 2026: aperta la call delle residenze artistiche promosse da Fondazione Musei Senesi. exibart.com

