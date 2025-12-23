Fondazione Carit dieci milioni per il territorio | Ma sul nuovo ospedale di Terni siamo un po’ in alto mare

La Fondazione Carit ha stanziato dieci milioni di euro per sostenere il territorio di Terni e Narni nel 2026, concentrandosi su iniziative a favore delle imprese e della sanità. Tuttavia, sul progetto del nuovo ospedale di Terni, le decisioni sembrano ancora in fase di definizione. L’anno si apre con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle realtà locali, mantenendo un approccio pragmatico e condiviso.

Il 2026 della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni è già iniziato. Sotto il segno del sostegno alle imprese del territorio e alla sanità. “Sul nuovo ospedale di Terni, siamo un po’ in alto mare. Ma ho fiducia. Intanto, però, bisogna trovare le risorse e aiutare quello che c’è”.A. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

