I Giardini La Mortella a Ischia offrono un suggestivo spettacolo di foliage e fioriture invernali, caratterizzato da colori e profumi tipici della stagione. Durante le festività natalizie e tra Natale e l’Epifania, il giardino apre le sue porte con aperture straordinarie, offrendo ai visitatori un ambiente tranquillo e ricco di fascino naturale. È un’occasione per immergersi nella bellezza autentica della natura durante il periodo invernale.

AGI - I giochi magnifici della natura, lo spettacolo creato dai colori del foliage e delle fioriture natalizie nei Giardini La Mortella, a Ischia accompagneranno le feste e i visitatori dell'isola verde, con aperture straordinarie tra Natale e l'Epifania. La Fondazione Walton ha previsto, infatti, visite su prenotazione e con guida dalle ore 14.30 in modo da poter godere anche della suggestione del tramonto sulla baia di Forio, sul finire del percorso, che comprende anche la visita guidata alla sala museo, dove si trova lo 'studio della musica' di sir William Walton, e alla mostra permanente dedicata a Lady Walton, con l'esposizione dei suoi abiti da sera, gli accessori stravaganti, i bijoux firmati da Andrew Logan e la sua celebre collezione di cappelli, molti dei quali opera di Philip Treacy, il designer di cappelli preferito dalla Casa reale inglese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Foliage e fioriture invernali: la magia ai Giardini La Mortella a Ischia

