Fognini-Lini dalla pista di Ballando al campo da tennis | lo show tra un match e l’altro
(Adnkronos) – Non si ferma l’esperienza di Ballando con le stelle per Fabio Fognini. L’ex tennista, che si è classificato terzo nel dance show di Rai 1, ha regalato un vero e proprio show in occasione del 2° Memorial Leonardo Baldi, evento organizzato da Filippo Baldi, ex tennista e coach, a scopo benefico. Lunedì . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Fognini-Lini, dalla pista di Ballando al campo da tennis: lo show tra un match e l’altro - Lunedì 22 dicembre al PalaElachem di Vigevano è andato in scena un doppio di tennis: Fabio e Filippo da una parte, dall’altra Lorenzo Sonego e Angela Vavassori. msn.com
Fabio Fognini torna a giocare dopo Ballando con le Stelle, spunta Giada Lini: show totale in campo - esibizione, ballo con Giada Lini e applausi del pubblico dopo Ballando con le Stelle ... fanpage.it
Fabio Fognini sbaglia presa, Giada Lini cade a Ballando/ Selvaggia Lucarelli lo premia: “Ballato benissimo” - Fabio Fognini sbaglia presa, Giada Lini cade a Ballando con le stelle 2025 ma Selvaggia Lucarelli lo premia: "Ballato benissimo" ... ilsussidiario.net
Fabio Fognini show al Memorial Baldi. Tra doppio-esibizione, ballo con Giada Lini e applausi del pubblico dopo Ballando con le Stelle. Le immagini: https://fanpa.ge/jdJgQ - facebook.com facebook
Fabio Fognini è arrivato terzo nell'edizione 2025 del programma Ballando con le stelle, la sua compagna è stata Giada Lini. "Non è stato solo ballare, è stato un viaggio con me stesso, ho scoperto un nuovo Fabio, mi sono tolto l'armatura. Questo terzo posto x.com
