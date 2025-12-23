Flessioni, skip ginocchia alte sul posto e burpees. Emmanuel Macron ha pubblicato sui social un video in cui si allena insieme ai militari francesi in missione negli Emirati Arabi. Macron ha visitato ufficialmente il Paese, festeggiando con le truppe il Natale e allenandosi con il celebre content creator Tibo InShape. “È un grande onore condividere questi momenti con il nostro personale militare. Auguro a tutti voi delle meravigliose festività”, ha scritto Macron per accompagnare il post. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flessioni, skip sul posto e burpees: Macron si allena con i militari francesi negli Emirati Arabi – Video

