Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D' Orsi

Un flash mob pro-Ucraina, tenutosi durante un convegno all’Università Federico II di Napoli, si è concluso con tensioni e scontri tra i partecipanti. L’evento, organizzato da studenti e attivisti e con ospiti come Alessandro Di Battista e Angelo D’Orsi, ha generato momenti di confronto acceso, portando a una breve colluttazione. La situazione si è poi tranquillizzata, lasciando spazio a successive discussioni e riflessioni.

Un flash mob pro-Ucraina, organizzato da studenti e attivisti, è finito in tensione e spintoni all’Università Federico II di Napoli durante un convegno promosso dall’Anpi con ospiti Alessandro Di Battista e lo storico Angelo D’Orsi. Secondo i promotori, la protesta era “pacifica” e mirava a porre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D'Orsi Leggi anche: Ucraina: flash mob pro Kiev di Più Europa davanti a p. Chigi alle 14,30 Leggi anche: Prima della Scala, flash mob pro Palestina con suoni bombe e spari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D'Orsi; Napoli, «Aggrediti durante flash mob a evento filo russo alla Federico II». Napoli, «aggrediti durante flash mob a evento filo russo alla Federico II» - «Abbiamo messo in atto un flash mob pacifico pro Ucraina all'interno del convegno filorusso organizzato dall'Anpi ... msn.com

Ucraina: flash mob pro Kiev di Più Europa davanti a p. Chigi alle 14,30 - Ucraina davanti Palazzo Chigi alle 14 e 30 in occasione della visita di Zelensky. lagazzettadelmezzogiorno.it

Zelensky a Roma, il presidente ucraino arriva a Palazzo Chigi - (LaPresse) Volodymyr Zelensky arriva a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. stream24.ilsole24ore.com

Flash mob pacifico pro-Ucraina oggi alla Federico II. Studenti e attivisti hanno chiesto di fare domande dopo un convegno organizzato da Anpi. Risultato: microfono rotto, aggressioni fisiche, domande negate. Chi si richiama all’antifascismo non può reprimere x.com

LaPresse. . ZELENSKY A ROMA, IL FLASH MOB DI +EUROPA: "MELONI ESCA DALL'AMBIGUITÀ" "Sono 27 bandiere Ue che abbracciano l'Ucraina". Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e Giulia Pastorella hanno srotolato un lungo drappo cucito a mano - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.