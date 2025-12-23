Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D' Orsi

23 dic 2025

Un flash mob pro-Ucraina, tenutosi durante un convegno all’Università Federico II di Napoli, si è concluso con tensioni e scontri tra i partecipanti. L’evento, organizzato da studenti e attivisti e con ospiti come Alessandro Di Battista e Angelo D’Orsi, ha generato momenti di confronto acceso, portando a una breve colluttazione. La situazione si è poi tranquillizzata, lasciando spazio a successive discussioni e riflessioni.

Un flash mob pro-Ucraina, organizzato da studenti e attivisti, è finito in tensione e spintoni all’Università Federico II di Napoli durante un convegno promosso dall’Anpi con ospiti Alessandro Di Battista e lo storico Angelo D’Orsi. Secondo i promotori, la protesta era “pacifica” e mirava a porre. 🔗 Leggi su Today.it

