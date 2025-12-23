Fiumicino Tributi via libera al nuovo statuto

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 23 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna la nuova formulazione dello Statuto della Fiumicino Tributi S.p.A., un passaggio strategico che inciderà in modo significativo sull’organizzazione dei servizi, delle attività e delle funzioni della società. L’aggiornamento statutario è il risultato del percorso di rafforzamento intrapreso dalla società negli ultimi anni, in particolare nelle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e delle entrate comunali di natura patrimoniale. I miglioramenti conseguiti sono concreti e misurabili, come dimostrano la riduzione delle percentuali di evasione e il contestuale aumento degli incassi a favore dell’Ente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Fiumicino Tributi, verso il nuovo statuto

Leggi anche: Agec diventa il motore operativo di Verona: via libera al nuovo statuto in house

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiumicino Tributi, verso il nuovo statuto; Crocieristico, Orlando sindacato Flai: Grande occasione di sviluppo.

fiumicino tributi via liberaFiumicino Tributi, via libera al nuovo statuto - L’aggiornamento statutario è il risultato del percorso di rafforzamento intrapreso dalla società negli ultimi anni, in particolare nelle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tribut ... ilfaroonline.it

Via libera al porto turistico-crocieristico di Fiumicino: arriva l'ok definitivo al decreto - Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale in località Isola Sacra nel Comune di Fiumicino, accoglie con grande soddisfazione l’adozione del Decreto Via (Valutazione impatto ... ilmessaggero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.