Fiumicino Tributi via libera al nuovo statuto

Fiumicino, 23 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna la nuova formulazione dello Statuto della Fiumicino Tributi S.p.A., un passaggio strategico che inciderà in modo significativo sull’organizzazione dei servizi, delle attività e delle funzioni della società. L’aggiornamento statutario è il risultato del percorso di rafforzamento intrapreso dalla società negli ultimi anni, in particolare nelle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e delle entrate comunali di natura patrimoniale. I miglioramenti conseguiti sono concreti e misurabili, come dimostrano la riduzione delle percentuali di evasione e il contestuale aumento degli incassi a favore dell’Ente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

