Fiumicino Tributi via libera al nuovo statuto
Fiumicino, 23 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna la nuova formulazione dello Statuto della Fiumicino Tributi S.p.A., un passaggio strategico che inciderà in modo significativo sull’organizzazione dei servizi, delle attività e delle funzioni della società. L’aggiornamento statutario è il risultato del percorso di rafforzamento intrapreso dalla società negli ultimi anni, in particolare nelle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e delle entrate comunali di natura patrimoniale. I miglioramenti conseguiti sono concreti e misurabili, come dimostrano la riduzione delle percentuali di evasione e il contestuale aumento degli incassi a favore dell’Ente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Fiumicino Tributi, verso il nuovo statuto
Leggi anche: Agec diventa il motore operativo di Verona: via libera al nuovo statuto in house
Fiumicino Tributi, verso il nuovo statuto; Crocieristico, Orlando sindacato Flai: Grande occasione di sviluppo.
Fiumicino Tributi, via libera al nuovo statuto - L’aggiornamento statutario è il risultato del percorso di rafforzamento intrapreso dalla società negli ultimi anni, in particolare nelle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tribut ... ilfaroonline.it
Via libera al porto turistico-crocieristico di Fiumicino: arriva l'ok definitivo al decreto - Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale in località Isola Sacra nel Comune di Fiumicino, accoglie con grande soddisfazione l’adozione del Decreto Via (Valutazione impatto ... ilmessaggero.it
FIUMICINO ONLINE - L'Aeroporto di Fiumicino supera per la prima volta i 50 milioni di passeggeri annui. Record storico per il Leonardo da Vinci e via libera allo sviluppo futuro dello scalo ... Clicca qui per leggere - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.