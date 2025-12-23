Fiumicino raccolta rifiuti durante le feste | variazioni tra Isola Sacra e utenze non domestiche
Fiumicino, 23 dicembre 2025 – Durante le festività natalizie, a Fiumicino, la raccolta dei rifiuti sarà svolta secondo i consueti calendari, con alcune eccezioni legate agli orari e a specifiche tipologie di utenza. Le variazioni riguardano in particolare Isola Sacra e, in due giornate, la raccolta degli imballaggi in carta destinata alle utenze non domestiche. Isola Sacra, porta a porta anticipato il 24 e 31 dicembre. Per la località di Isola Sacra, nei giorni mercoledì 24 dicembre 2025 e mercoledì 31 dicembre 2025, la raccolta porta a porta sarà anticipata alle ore 14.00. Il resto del servizio, salvo ulteriori comunicazioni, resta allineato alla programmazione ordinaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste
Leggi anche: Raccolta rifiuti durante le feste di Natale: in quali giorni non verrà effettuata
Fiumicino, sgomberato mercatino abusivo: quattro venditori multati per 20 mila euro - Quotidiano La Voce; Fiumicino, rapina fallita e inseguimento: arrestato un 37enne dopo lo scontro con lo scooter - Quotidiano La.
Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste - Il 25 dicembre e 1° gennaio ci saranno variazioni nella raccolta porta a porta, chiusi gli sportelli al cittadino, gli ecocentri e il call center. msn.com
Fiumicino: assessore Ambiente, differenziata a 78,9 per cento, primi in classifica Legambiente Lazio - Il Comune di Fiumicino è al primo posto tra i grandi Comuni del Lazio, presi in esame dalla classifica "Comuni Ricicloni" di ... agenzianova.com
Amici dell'Arca a Raccolta! Vi aspettiamo sabato 13 Dicembre da Arcaplanet al Parco Da Vinci in via Lucio Battisti, 4 (Fiumicino - RM) per una raccolta alimentare per i piccoli dell'Arca di Rita. Grazie a tutti coloro che parteciperanno anche con poco - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.