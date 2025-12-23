Fiumicino raccolta rifiuti durante le feste | variazioni tra Isola Sacra e utenze non domestiche

Fiumicino, 23 dicembre 2025 – Durante le festività natalizie, a Fiumicino, la raccolta dei rifiuti sarà svolta secondo i consueti calendari, con alcune eccezioni legate agli orari e a specifiche tipologie di utenza. Le variazioni riguardano in particolare Isola Sacra e, in due giornate, la raccolta degli imballaggi in carta destinata alle utenze non domestiche. Isola Sacra, porta a porta anticipato il 24 e 31 dicembre. Per la località di Isola Sacra, nei giorni mercoledì 24 dicembre 2025 e mercoledì 31 dicembre 2025, la raccolta porta a porta sarà anticipata alle ore 14.00. Il resto del servizio, salvo ulteriori comunicazioni, resta allineato alla programmazione ordinaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste

Leggi anche: Raccolta rifiuti durante le feste di Natale: in quali giorni non verrà effettuata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiumicino, sgomberato mercatino abusivo: quattro venditori multati per 20 mila euro - Quotidiano La Voce; Fiumicino, rapina fallita e inseguimento: arrestato un 37enne dopo lo scontro con lo scooter - Quotidiano La.

Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste - Il 25 dicembre e 1° gennaio ci saranno variazioni nella raccolta porta a porta, chiusi gli sportelli al cittadino, gli ecocentri e il call center. msn.com