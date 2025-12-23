Fisco agevolazioni Covid | stop ai controlli sulle perdite delle imprese

Il governo ha annunciato la sospensione dei controlli fiscali sulle perdite e sugli aiuti Covid per le imprese. La decisione, firmata dal viceministro Maurizio Leo e dal direttore Giovanni Spalletta, mira a garantire maggior tutela alle aziende che hanno beneficiato delle misure emergenziali. Questa misura rappresenta un passo importante per favorire la stabilità e la ripresa del tessuto imprenditoriale italiano.

Stop ai controlli da parte del Fisco alle imprese sulle perdite e sugli aiuti Covid. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, e il direttore del Dipartimento delle Finanze, Giovanni Spalletta, hanno firmato un atto che avvia lo stop alle contestazioni sulle perdite per le impres e che hanno usufruito degli aiuti Covid. Si apprende che l'obiettivo è quello di risolvere le possibili situazioni che potrebbero riemergere dalle agevolazioni per cui non c'è una specifica disciplina a riguardo. Nello specifico, l'obiettivo è chiudere tutte le pratiche in atto che hanno allertato le imprese. Infatti, dal Fisco è stato comunicato che il valore degli aiuti Covid ricevuti doveva essere dedotto dalle perdite riportabili per gli anni successivi.

