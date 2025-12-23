Firenze Luca Carboni al Musart Festival | biglietti dal 23 dicembre

Luca Carboni sarà in concerto a Firenze, al Parco Mediceo di Pratolino, il 24 luglio 2025, nell’ambito del Musart Festival. I biglietti saranno disponibili a partire dal 23 dicembre. L’evento offrirà un’esperienza musicale accompagnata da immagini e parole, nel rispetto di un’atmosfera intima e raffinata. Un’occasione per ascoltare dal vivo un artista noto per le sue melodie e il suo stile distintivo.

Firenze, 23 dicembre 2025 - Un racconto tra musica, immagini e parole. Una grande festa live, quella che Luca Carboni proporrà venerdì 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, nell'ambito del Musart Festival. I biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di martedì 23 dicembre su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.itpunti-vendita. Dopo l'attesissimo ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, la prossima estate l'artista bolognese porterà "Rio Ari o Llive" nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra Penisola.

