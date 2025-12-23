Finto professore vada a lucidare le molotov La smetta Scontro di fuoco Cerno-d' Orsi a Quarta Repubblica

Il 18 novembre, dopo 29 anni di occupazione illegale, Askatasuna viene sequestrato a causa delle condizioni inagibili dello stabile, che ospitava cinque attivisti. L’evento segna un passo importante nelle dinamiche di gestione degli spazi occupati, suscitando reazioni e dibattiti pubblici. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di confronto tra istituzioni e movimenti sociali, evidenziando le tensioni legate alla presenza di spazi autogestiti.

Askatasuna viene sequestrato giovedì 18 novembre dopo 29 anni di occupazione illegale perché lo stabile, inagibile, ospitava 5 attivisti. " Finalmente lo Stato ha ripristinato la legalità in un Paese dove lo spazio si occupa attraverso l’affitto, attraverso l’acquisto, attraverso una convenzione pubblica, dove tu in cambio di qualcosa dai qualcos’altro, dove la parola cultura si utilizza quando si fa ci sono migliaia di associazioni in Italia, che non hanno una sede che la ricercano da molto tempo che si affidano alla capacità di singole persone. Contro, invece, i gruppi fanatici che mettono insieme ormai pezzi che hanno un arco come dire, conosciuto di extraparlamentari di sinistra anarchici fanatici ", ha affermato il direttore Tommaso Cerno a commento di quanto accaduto giovedì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

