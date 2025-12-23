Finta endocrinologa si era fatta assumere in due ospedali a Milano | ha curato 800 persone Codannata

Era riuscita a farsi assumere a Milano dal Centro clinico Santagostino tra l’estate 2022 e l’inizio 2023, poi a marzo era stata scoperta quando già aveva firmato un nuovo contratto di assunzione all’ Humanitas. Diceva di vantare un’esperienza professionale al Policlinico Gemelli di Roma e, ovviamente, di essere laureata in Medicina. Titolo che non ha mai conseguito: ha sempre presentato documenti e curriculum falsi, ma nonostante questo è riuscita a farsi assumere come endocrinologa a tempo indeterminato, dove ha visitato oltre 800 pazienti in sei mesi facendo diagnosi su patologie di cui non sapeva nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

