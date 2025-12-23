Finita la piazzetta dei Bastioni Rincara il centro per l’impiego Le opere tra ritardi e aperture

Le opere di rinnovo tra la piazzetta dei Bastioni e il centro per l’impiego proseguono con ritardi e nuove aperture. Un intervento che, tra aspettative e imprevisti, interessa il cuore della città, influenzando la vita quotidiana dei residenti. Con l’avvicinarsi del Natale, si riflette sul tempo e sui cambiamenti, ricordando che, nonostante le festività, alcune situazioni richiedono pazienza e attenzione.

Quando verrà Natale non tutto il mondo cambierà. Un po' perché ormai mancano solo due giorni alla festa, un po' perché non sempre Antonello Venditti ha ragione. Ma almeno tra i cantieri qualcosa si muove. Le lancette dell'orologio, come il treno di Celentano, vanno all'incontrario, i ritardi sulla consegna finale dei lavori sono palpabili e l'assessore Alessandro Casi con franchezza non lo nega mai. Però i passi non sono solo da gambero. Intanto è stata inaugurata piazza Giotto: è vero, in teoria avrebbe dovuto essere completata da un anno, in sostanza era stata promessa nelle ultime fasi poco dopo l'estate.

