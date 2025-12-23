Finisce sott' acqua nella piscina comunale | morto bimbo di 4 anni

Un bambino di quattro anni ha perso la vita dopo essere finito sott’acqua nella piscina comunale di Curon, in val Venosta, lunedì scorso. Nonostante l’intervento tempestivo, purtroppo, le sue condizioni si sono rivelate gravissime e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. Si apre ora un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente, nel rispetto della famiglia e della comunità.

Non ce l'ha fatta il bimbo di quattro anni che lunedì scorso era finito sott'acqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta, in provincia di Bolzano. Il piccolo si è spento nell'ospedale San Maurizio, dopo aver lottato tra la vita e la morte per diversi giorni. L'incidente era. 🔗 Leggi su Today.it

