Finì con l' auto sotto un trattore muore dopo un mese di agonia

Pasquale Lombardi, vittima di un incidente tra Polla e Sant’Arsenio avvenuto lo scorso novembre, è deceduto dopo un mese di agonia. La sua scomparsa rappresenta un triste momento per la comunità locale, che si unisce nel cordoglio. L’incidente ha ricordato l’importanza della sicurezza sulle strade e della prudenza alla guida.

È morto Pasquale Lombardi, vittima di un incidente stradale tra Polla e Sant’Arsenio lo scorso novembre. Aveva 64 anni ed era di San Pietro al Tanagro. Lascia la moglie e due figli. La tragediaIl geometra di San Pietro al Tanagro stava percorrendo la strada regionale quando per motivi in corso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Incidente col trattore a Paestum, agricoltore muore dopo 5 mesi di agonia

Leggi anche: Si ribaltò col trattore, muore a 55 anni dopo 5 mesi di agonia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Con l'auto sotto un trattore, muore dopo un mese di agonia - Non ce l'ha fatta Pasquale Lombardi, di 64 anni, vittima di un incidente stradale a metà novembre lungo la strada tra Sant’Arsenio e Polla. ilmattino.it

Auto sotto un trattore, grave sessantenne nel Salernitano - Un sessantenne di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito questa sera in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Regionale 416, tra Polla e Sant'Arsenio. ansa.it

Polla, con l'auto sportiva sotto il trattore: grave un uomo - È andato a finire con l'auto, una vettura sportiva, sotto un trattore ed è rimasto gravemente ferito. ilmattino.it

Assicurazione auto online sotto l’albero di Natale: con Verti 10% di sconto immediato - facebook.com facebook

Bomba sotto l'auto, ucciso il generale russo Sarvarov. L'ipotesi che siano stati i Servizi ucraini x.com