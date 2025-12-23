Fine vita Zuppi apre a una legge | Il Parlamento segua la Corte costituzionale

Il presidente della Conferenza episcopale italiana, monsignor Matteo Zuppi, ha espresso la disponibilità a valutare una legge sul fine vita, suggerendo che il Parlamento si ispiri alle recenti sentenze della Corte costituzionale. Questa posizione apre un dibattito importante su un tema delicato, chiamando le istituzioni a confrontarsi con considerazioni etiche e giuridiche condivise e rispettose delle diverse sensibilità.

Un’apertura netta, destinata a far discutere. Il presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Zuppi, invita il Parlamento a varare una legge sul fine vita, indicando come riferimento le sentenze della Corte costituzionale. Le sue parole arrivano da una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale affronta diversi temi, dalla guerra in Ucraina ai rapporti tra Chiesa e politica, ma è soprattutto sul delicato terreno del fine vita che emergono le dichiarazioni più significative. L’appello al Parlamento e lo “spirito costituente”. Secondo Zuppi, la presa di posizione della Cei rappresenta un passo rilevante, quasi inatteso, che chiama direttamente in causa la responsabilità della politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fine vita, Zuppi apre a una legge: “Il Parlamento segua la Corte costituzionale” Leggi anche: Nel 2018 la Corte Costituzionale diede al Parlamento un anno per regolamentare il “fine vita”. Da allora però nulla è stato fatto. E la dignità umana in Italia continua a non essere rispettata Leggi anche: Fine vita, Ass. Coscioni: "Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Matteo Zuppi: Serve un accordo politico sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta; Zuppi: «Sì a una legge sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta. Pace in Ucraina? Trump ha aperto una strada»; Zuppi in videocollegamento con Atreju: “La Chiesa è con gli ultimi, bisogna curare tutti”; La bomba a Mosca, quel che resta della manovra, la Groenlandia di Trump. Matteo Zuppi: "Serve un accordo politico sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta" - Il presidente della Cei invita le parti politiche a legiferare, precisa che "la Chiesa non avallerà mai una legge che autorizzi il suicidio o ... huffingtonpost.it

Zuppi: «Sì a una legge sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta. Pace in Ucraina? Trump ha aperto una strada» - Il presidente della Cei: «Sull'Autonomia Zaia mi ha spiegato la sua posizione, ma non mi ha convinto». msn.com

Le parole di Ada raccontano quello che facciamo da sempre: stare a fianco di chi vede i propri diritti calpestati e portare quelle storie dal corpo delle persone al cuore della politica. La sua storia ci ricorda come la conquista della libertà sul proprio fine vita poss - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Finevita, il ‘no’ dei #vescovi della #ampania a #suicidioassistito ed #eutanasia #15dicembre #Tv2000 @UCSCEI @tg2000it x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.