La Guardia di finanza di Viareggio ha scoperto e smantellato un casinò clandestino attivo con il nome di

Viareggio, 23 dicembre 2025 – Operazione della Guardia di finanza a Viareggio: trovata una bisca dove si praticava gioco d'azzardo. Il casinò improvvisato e clandestino si trovava in un locale ricreativo, in una zona industriale di Viareggio. Le Fiamme gialle hanno denunciato 12 persone, fra giocatori e organizzatori. Ingenti le somme giocate. Risulta che ogni giocatore avesse con sè 20.000 euro da mettere sul tavolo verde. L'operazione, denominata «Regalo di Natale» dal nome di un film degli anni '80, nasce a seguito di alcune segnalazioni pervenute ai militari del Nucleo mobile del Gruppo di Viareggio che indicavano, in un appartato immobile nella zona industriale di Viareggio (in località Bicchio), il più importante centro di raccolta di scommesse clandestine della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finanza, operazione “Regalo di Natale” per smantellare un casinò clandestino

