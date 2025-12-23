Film di Natale stasera 23 dicembre | i titoli che ti faranno sognare

Se sei alla ricerca di un film di Natale da guardare questa sera, il 23 dicembre 2025 propone diverse opzioni per trascorrere una serata in compagnia. In questa guida troverai una selezione di titoli che ti accompagneranno nello spirito delle feste, ideali per creare un’atmosfera calda e rilassata. Scegli il film che più ti piace e lasciati trasportare dalla magia del Natale.

Se stai cercando il film giusto per entrare nello spirito natalizio, la serata del 23 dicembre 2025 offre un bel ventaglio di scelte per tutti i gusti. Dai classici intramontabili come Miracolo nella 34ma strada e la storia di Gesù ne La più grande storia mai raccontata, ai divertenti e commoventi racconti moderni come Jack Frost, Genie o Ratataplan, senza dimenticare favole romantiche e fiabe animate per i più piccoli. Ecco tutti i film di Natale in programma stasera in tv, con orari e canali. Natale, i film in tv Miracolo nella 34ma strada: Italia 1, ore 21.20. Durante la parata del Giorno del Ringraziamento a New York, un uomo dall'aspetto di Babbo Natale viene chiamato a sostituire quello ufficiale dei grandi magazzini.

Programmi TV martedì 23 dicembre 2025: film e fiction - "Cena di Natale" su Rai 1, "Io sono Farah" e "La notte nel cuore" su Canale 5.

