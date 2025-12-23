Fight for Naples ha recentemente attirato un ampio pubblico al PalaEden, offrendo uno spettacolo di alto livello negli sport di combattimento. L’evento nazionale, ospitato da Edenlandia, ha visto protagonisti atleti di diverse discipline, contribuendo a promuovere il settore e a coinvolgere gli appassionati. Un’occasione per apprezzare la competizione e la crescita delle discipline di combattimento in Italia.

Grande spettacolo agonistico e di pubblico per Fight for Naples, l’evento nazionale degli sport di combattimento, ospitato da Edenlandia. Grande affluenza e risultati tecnici eccellenti: la sesta edizione di Fight for Naples che Edenlandia ha ospitato domenica al PalaEden è stata un successo da ogni punto di vista. Fight for Naples, l’evento nazionale degli sport . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Fight for Naples, grande spettacolo agonistico e di pubblico al PalaEden

Leggi anche: Napoli e lo sport protagonisti con il Fight for Naples più di 1.500 presenze al palaeden di Edenlandia

Leggi anche: Fight Nigh Festival. Al Matassino grande spettacolo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, “Fight for Naples”: all’Edenlandia premiati i campioni della boxe campana; Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight for Naples, l’evento nazionale degli sport di combattimento; Edenlandia, una notte sul ring con le stelle degli sport da combattimento; Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight For Naples.

Fight for Naples, grande spettacolo agonistico e di pubblico - Fight for Naples, l’evento nazionale degli sport di combattimento, promosso dalla Fpi e FederKombat, che ha visto sul ring oltre 60 atleti, dilettanti e professionisti, sia in campo maschile e ... ilroma.net

Napoli, “Fight for Naples”: all’Edenlandia premiati i campioni della boxe campana - La risposta del pubblico e il livello tecnico degli incontri hanno segnato un altro passo in avanti per Fight for Naples, che domenica ha richiamato ... pupia.tv