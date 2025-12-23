Il calendario 2026 di Fido segna i mesi con dedizione e sensibilità, dedicati ai trovatelli a quattro zampe. Da Mamy e Dada a Alan, ogni pagina rappresenta un impegno costante per il benessere e l’adozione di cani e gatti in cerca di casa. Una guida sobria e chiara che invita alla riflessione e alla responsabilità, accompagnando l’anno con storie di speranza e amore senza sensazionalismi.

Mamy e Dada, poi Brando, Pavida, Francisco, Ace, Arno, Maya, Lapo, Candy, Joker, Texas, Beige e Nera, fino ad arrivare ad Alan che, con il mese di dicembre, chiude idealmente l’anno. Eccoli i nostri amici quattrozampe, sfilano con i mesi del 2026 tenendoci compagnia con i loro bellissimi musetti e con le loro storie. Eh sì perchè i dodici cani protagonisti del Calendario da tavolo dello Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia, sono tutti trovatelli. L’iniziativa nasce infatti con un preciso obiettivo: promuovere l’ adozione consapevole e la tutela degli animali. "Questo calendario – ha detto durante la presentazione il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, presenti la consigliera Francesca Pasquino e lo staff di Randagiamo e Sportello – invita a visitare i canili e ad avvicinarsi all’adozione consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fido scandisce i mesi Il calendario 2026: "Impegno per i trovatelli a quattrozampe"

