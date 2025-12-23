Fico incontra Schillaci | Confronto sulle priorità in materia sanitaria per la Campania

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro della Salute Orazio Schillaci. “Ringrazio il ministro Schillaci per la disponibilità e il confronto. È stato un incontro cordiale e proficuo. In un clima costruttivo ci siamo confrontati sulle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Sanità, Schillaci: "Dal Governo fondi per la Campania, ma vanno usati". Cirielli: "E' una priorità"

Leggi anche: Campania: Fico a Cirelli, destra al governo ha ridotto spesa sanitaria

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fico incontra 'Le mani di Napoli', artigianato è risorsa Regione - L'impegno a sostenere politiche di sviluppo per il settore dell'artigianato anche nelle aree interne e l' istituzione di un tavolo di confronto permanente con la Regione. ansa.it

Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904 Napoli. Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia una delegazione dell’Associazione che riunisce i familiari delle vittime dell - facebook.com facebook

Fico incontra i familiari delle vittime della strage del Rapido 904. “Il dovere di non dimenticare” x.com