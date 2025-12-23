Fibercop-Enercop lanciano Progetto solare Energia green per la rete digitale

FiberCop ed EnerCop presentano il “Progetto Solare”, un’iniziativa volta a integrare fonti di energia fotovoltaica nelle infrastrutture di FiberCop in tutta Italia. L’obiettivo è promuovere un utilizzo più sostenibile dell’energia, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e alla transizione verso un digitale più green. Un passo importante verso un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente, senza compromessi sulla qualità dei servizi.

FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ed EnerCop, operatore attivo nella fornitura di servizi energetici per clienti business, avviano il "Progetto Solare", un'iniziativa che mira a integrare la produzione di energia fotovoltaica nelle infrastrutture di FiberCop su tutto il territorio nazionale. Le due aziende, entrambe parte del Gruppo Optics HoldCo, hanno quale obiettivo la realizzazione di oltre 2.000 impianti e circa 200 GWh di energia rinnovabile entro il 2027, per incrementare in modo sostanziale l'autosufficienza energetica della rete di FiberCop.

