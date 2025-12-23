Fibercop ed Enercop trasformano le centrali in poli per rinnovabili

Fibercop ed Enercop collaborano per trasformare le centrali di telecomunicazione in punti di produzione di energia rinnovabile. Sono in corso i lavori per installare 26 impianti fotovoltaici su infrastrutture esistenti, contribuendo alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Questa iniziativa mira a ridurre l’impatto ambientale delle reti di telecomunicazioni, favorendo un uso più responsabile delle risorse e promuovendo la transizione verso fonti energetiche pulite.

Avviata l'installazione di 26 impianti fotovoltaici su infrastrutture di telecomunicazioni. Risparmio stimato di 1.435 tonnellate di CO2 l'anno. L'obiettivo è portare a compimento oltre 2.000 piattaforme entro il 2027. Le centrali di telecomunicazioni e gli edifici che ospitano apparati di rete, alimentazione e sistemi di raffreddamento sono fra le componenti più energivore dell'infrastruttura digitale. L'idea lanciata da Fibercop ed Enercop è usare questa capillarità territoriale come leva per produrre energia rinnovabile in prossimità dei consumi, trasformando progressivamente siti tecnici e patrimonio immobiliare in una rete fotovoltaica diffusa.

