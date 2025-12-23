La Fiat Panda 30 del 1985 rappresenta un esempio di auto italiana semplice e affidabile, pensata per l’uso quotidiano. Ora, in Gran Turismo 7, questa storica vettura raggiunge i 121 CV, offrendo un nuovo modo di apprezzarla nel mondo virtuale. Una combinazione di tradizione e innovazione che rende omaggio a un modello iconico, mantenendo intatte le caratteristiche di praticità e robustezza che l’hanno resa celebre.

La Fiat Panda 30 del 1985 era l’essenza dell’ auto popolare italiana: semplicissima, robusta, economica e geniale nella sua funzionalità. Oggi è un’icona. Ecco com’era, nel dettaglio Fiat Panda 30 (1985): identikit. Modello: Fiat Panda 30. Produzione: 1980–1986. Posizionamento: versione base assoluta della gamma Panda. Prezzo all’epoca: tra le auto nuove più economiche in Italia. Era la Panda “per tutti”: studenti, famiglie, anziani, contadini, città e montagna. Motore e meccanica. Motore: bicilindrico raffreddato ad aria. Cilindrata: 652 cm³. Potenza: 30 CV a circa 4.800 giri. Coppia: molto modesta, ma sufficiente. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Fiat Panda 30: su Gran Turismo 7 arriva a 121 CV

Leggi anche: Fiat Grande Panda eletta Auto Europa 2026: è la nona vettura Fiat a riuscirci

Leggi anche: Nuova Fiat Uno Turbo i.e.: ritorna la bomba da 300 CV?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

#testdrive La Fiat Grande Panda è l’Auto Europa 2026: l’abbiamo provata in anteprima; FIAT Grande Panda, emerge un piccolo “problema”: si ferma tutto, clienti rimandati a marzo; Agatha Ruiz de la Prada e la Nuova Fiat Grande Panda: Quando Design e Moda si Mettono in Azione; Il DLC Gratuito di Gran Turismo 7 ha aggiunto al garage del gioco l'auto simbolo dell'Italia che ci piace: una Fiat leggendaria.

Sogno o son desto? La leggendaria Fiat Panda potrebbe tornare in Gran Turismo 7 - Tra le numerose autovetture che hanno contribuito alla leggenda di Gran Turismo figura senza ombra di dubbio anche l'iconica Fiat Panda degli anni '80 disegnata da Giorgetto Giugiaro per Italdesign, ... everyeye.it

La Fiat Gran Panda elettrica sarà prodotta in Serbia - "Sono orgoglioso della nostra Serbia, orgoglioso della Fiat Stellantis", con queste parole il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accolto l'inagurazione, lo scorso 22 luglio, della nuova linea ... it.euronews.com

Gran Turismo 7 presto potrebbe accogliere la mitica Fiat Panda con un aggiornamento gratuito - Il parco auto di Gran Turismo 7 viene espanso regolarmente tramite aggiornamenti gratuiti, che aggiungono nuove vetture, oltre a correzioni, eventi di gara e altri contenuti. multiplayer.it

Abbiamo la 3ª vincitrice della Fiat Panda Hybrid POP! Congratulazioni ad Alessandra, cliente del punto vendita SuperConveniente di Ragusa, che ha vinto una splendida Fiat Panda Hybrid POP grazie al concorso “SuperConveniente: il giallo ti premia”! - facebook.com facebook

Rocambolesco incidente in via Lucera: Fiat Panda schiacciata tra due auto dopo l'impatto x.com