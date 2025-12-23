Fiamme nel cuore della notte danneggiata Fiat Panda parcheggiata in strada

Nella notte a Gallipoli, un incendio ha interessato una Fiat Panda parcheggiata in strada. L’intervento dei carabinieri, avvisati alle 1:35, ha permesso di intervenire prontamente in via Cagliari. L’incidente ha causato danni alla vettura, senza tuttavia segnalare feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità procedono con le verifiche del caso.

GALLIPOLI – Un incendio ha scosso la tranquillità della notte gallipolina. Intorno alle ore 1,35, i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Cagliari, in seguito alla segnalazione di un’autovettura in fiamme.Il veicolo interessato dal rogo, una Fiat Panda. L’auto è risultata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Notte di paura, autovettura parcheggiata in strada viene avvolta dalle fiamme Leggi anche: Paura nel cuore della notte. Fiamme alla Roverplastic Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ruvo del Monte: fiamme alla porta dello studio medico e auto danneggiata!. Fiamme nel cuore della notte, danneggiata Fiat Panda parcheggiata in strada - Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento locale ... lecceprima.it Fiamme nella notte: bruciano due auto nel centro abitato - Le fiamme sono divampate alle 2 in via Salento, all’altezza del civico 4, dove era parcheggiate due auto che sono rimaste danneggiate. corrieresalentino.it

Laterza, incendio nella notte distrugge auto del consigliere comunale Minei: danneggiata anche la vettura della moglie - Una Bmw parcheggiata in via Giambattista Vico è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da accertare. lagazzettadelmezzogiorno.it

Ancora un episodio di degrado nel cuore della città: cassonetto in fiamme a causa di petardi, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Tra le ipotesi un atto vandalico legato allo scoppio di petardi #MaremmaOggi #notizie - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.