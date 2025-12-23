Fiamme in un magazzino di via Boccerie | caos in via Atenea durante lo shopping natalizio

Un incendio si è sviluppato in un magazzino di via Boccerie, tra piazza Ravanusella e via Atenea. La segnalazione è arrivata da un immigrato alla sala operativa dei vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per gestire l'emergenza. L’incidente ha provocato momenti di caos nel quartiere durante il periodo dello shopping natalizio, senza per il momento notizie di feriti o danni ingenti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.