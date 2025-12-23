Festività di Natale come cambia la raccolta dei rifiuti il 25 e 26 dicembre

Durante le festività di Natale, il servizio di raccolta rifiuti subisce alcune variazioni. Il 25 e il 26 dicembre, il ritiro porta a porta sarà garantito secondo modalità specifiche per ogni zona. Per esempio, il 25 dicembre nella zona A (centro storico) sarà effettuata la raccolta antimeridiana di plastica e metalli. Si consiglia di consultare le indicazioni locali per conoscere il calendario aggiornato durante le festività.

Si comunica che, in occasione delle prossime festività natalizie, nello specifico giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà garantito con le seguenti modalità:Giovedì 25 dicembreZona A (centro storico)Raccolta antimeridiana plastica e metalli per tutte le.

