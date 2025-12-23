Festival d’’e ccriature successo anche in tv
La seconda edizione del “Festival d’e Ccriature” ha riscosso un importante successo, anche grazie alla trasmissione in tv su “Gt Channel” (canale 117 del digitale terrestre). La finale, curata dalla regia di Mario Albano, ha confermato l’interesse verso questo evento, ideato da Maria Aprile e Jen Quirito, e organizzato dall’associazione “F”. Un’occasione per valorizzare la creatività e il talento emergente nel panorama culturale locale.
