Feste natalizie in compagnia della famiglia Rossini

Durante le festività natalizie, la famiglia Rossini propone tre visite guidate al Museo Nazionale Rossini, aperte fino al 6 gennaio. Un’occasione per scoprire la storia e l’eredità del compositore in un contesto culturale ricco e coinvolgente, ideale per tutta la famiglia. Un modo semplice e interessante per vivere il periodo festivo immersi nell’arte e nella tradizione musicale.

Tre speciali visite guidate al Museo Nazionale Rossini accompagnano le festività natalizie da oggi al 6 gennaio. Visite guidate alla scoperta del mondo di Gioachino, dai personaggi legati alla sua vita all’evoluzione storica del teatro, e sul palazzo che ospita il museo a lui dedicato. Si comincia martedì 23 dicembre (ore 16) con "Rossini si racconta. Biografia per immagini", in cui si approfondisce la biografia del compositore attraverso i volti e le storie delle persone che hanno fatto parte della sua vita. A partire dai ritratti conservati nelle sale del museo – da Rossini ai suoi genitori, dagli impresari teatrali alle mogli e alle donne che segnarono la sua esistenza, dai colleghi agli amici e ai rivali – il pubblico sarà accompagnato in un viaggio affascinante tra vicende biografiche e arte figurativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Feste natalizie in compagnia della famiglia Rossini Leggi anche: Le feste natalizie regalano posti Leggi anche: Le feste natalizie regalano... posti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Feste natalizie in compagnia della famiglia Rossini; Da Una poltrona per due a Frozen, i 28 migliori film di Natale da rivedere. FOTO; Un Natale da leoni, visita e laboratorio per famiglie a Palazzo Rosso; Cosa fare a Milano per le vacanze di Natale 2025 con i figli: musei, spettacoli e attività fino alla Befana. Famiglia nel bosco: domani la decisione per il giorno di Natale - La Famiglia nel bosco, domani potrebbe arrivare il parere del giudice relativamente al Natale dei bambini, loro infatti sono rimasti in struttura ma il rientro a casa è solo rimandato ... notizie.it

I sapori del Sud: tradizioni natalizie tra famiglia, riti e cucina - Nel Sud Italia e nelle isole, il Natale è un intreccio profondo di famiglia, riti domestici e gesti antichi che si manifestano soprattutto attraverso la ... villegiardini.it

Natale 2025, Concerti, Il Grinch e Harry Potter: tutto il programma in Palinsesto Mediaset - Scopri la programmazione speciale di Mediaset Natale 2025 con film, musica e intrattenimento per tutta la famiglia. mondotv24.it

TIVOLI - CONFERIRE I RIFIUTI SOTTO LE FESTE Durante le prossime festività natalizie gli orari dell' , sita in località 'La Prece', Bivio di San Polo, subiranno le seguenti variazioni: - nei prefestivi e l'isola resterà ape - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.