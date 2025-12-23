Feste al ristorante per 526mila | si spenderanno 32,6 milioni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ANALISI. La stima di Confcommercio delle presenze tra bergamaschi e turisti durante i giorni delle festività. In tavola vincono i piatti della tradizione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

