Ferrieri ANGI I giovani innovatori tracciano la roadmap per Italia del futuro

Nel 2025, l’Italia ha assistito a un consolidamento e a un’accelerazione significativa nel settore dell’innovazione, grazie anche all’impegno dei giovani innovatori. Ferrieri, di ANGI, sottolinea come queste nuove generazioni stiano contribuendo a tracciare la strada per il futuro del Paese. Un percorso che integra sviluppo, tecnologia e sostenibilità, in un contesto di crescita continua e di attenzione alle sfide europee ed internazionali.

ROMA (ITALPRESS) – "Il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento e accelerazione per l'innovazione italiana ed europea". Lo afferma Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori). "Abbiamo registrato un incremento significativo negli investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare enfasi sulla transizione digitale e green. Il Piano Transizione 5.0 ha offerto crediti d'imposta fino al 45% per progetti che riducono i consumi energetici, stimolando imprese e startup a investire in beni strumentali 4.0 e tecnologie sostenibili. In Europa, l'attenzione alla competitività e alla sovranità tecnologica ha aperto scenari favorevoli, con l'Italia che si posiziona come attore chiave in settori come l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza e la transizione ecologica.

