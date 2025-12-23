La Fermana, alla sua sedicesima giornata in Eccellenza, si presenta come leader della classifica con 30 punti, quattro in più rispetto alle inseguitrici Ksport Montecchio e Trodica. La squadra si avvia verso una prova di maturità contro l’Urbino, in una fase cruciale della stagione che potrebbe consolidare la sua posizione di vertice. Un impegno importante per confermare il percorso di crescita e mantenere alta la competitività nel torneo.

Sedici partite mandate in archivio in Eccellenza e la Fermana guarda tutti dall’alto in basso con 30 punti all’attivo, quattro in più rispetto alle dirette inseguitri Ksport Montecchio e Trodica. Su entrambe la Fermana ha guadagnato due punti a testa nelle ultime due uscite approfittando dei pareggi del Trodica a Monte San Giusto nell’ultima di andata e quello di domenica del Ksport in casa domenica contro la Civitanovese, ultima in classifica ma che non prende praticamente mai gol. Proprio i rossoblù attenderanno al polisportivo la Fermana all’inizio del girone di ritorno. In un campionato così equilibrato e in cui i pareggi la fanno da padrona, la Fermana è stata brava nel prendersi i tre punti anche in una gara sporca come quella con l’ Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana in crescita, prova di maturità contro l’Urbino

