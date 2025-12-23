Ferito un ciclista in via Emilia Est dopo l' impatto con un' auto

Nella serata di ieri, poco dopo le 21, via Emilia Est è stata temporaneamente chiusa a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista e un'auto. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, e le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada rimane chiusa fino al completamento delle operazioni di rilievo.

Poco dopo le ore 21 di ieri sera via Emilia Est è stata chiusa a causa di un incidente stradale, per consentire i soccorsi e i successivi rilievi del sinistro. E' accaduto all'altezza dell'incrocio con via Crespellani, di fronte al Gran Caffè 2000. Un ciclista si è scontrato con un'auto.

