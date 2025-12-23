Ferito da un proiettile vagante alla Vigilia di Natale dopo 8 anni arriva la condanna in Appello
Arriva la condanna in Appello per Vincenzo Russo che la vigilia di Natale di 8 anni fa ferì gravemente un 14enne, Luigi Pellegrino, con un colpo di pistola.Nella giornata di ieri, i giudici della Quarta Sezione d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hanno condannato Russo a.
PARETE - Ferito alla testa a 16 anni da un proiettile vagante la vigilia di Natale: in appello confermata la condanna a 5 anni e 10 mesi.
Ferito da un proiettile vagante alla Vigilia di Natale, dopo 8 anni arriva la condanna in Appello - Russo ha incassato 5 anni e 10 mesi per le gravi lesioni subite da Luigi Pellegrino. casertanews.it
PARETE - Ferito alla testa a 16 anni da un proiettile vagante la vigilia di Natale: in appello confermata la condanna a 5 anni e 10 mesi - 22:23:13 Un colpo di pistola esploso nel proprio fondo la sera della vigilia di Natale di otto anni fa ferì gravemente alla testa un giovane che passava per via Guglielmo Marconi, provocandogli lesion ... casertafocus.net
