Ferito da un proiettile vagante alla Vigilia di Natale dopo 8 anni arriva la condanna in Appello

Arriva la condanna in Appello per Vincenzo Russo che la vigilia di Natale di 8 anni fa ferì gravemente un 14enne, Luigi Pellegrino, con un colpo di pistola.Nella giornata di ieri, i giudici della Quarta Sezione d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hanno condannato Russo a. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

