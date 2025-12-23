Ferite gioie e consapevolezze | i D’Agostino dietro Amarsi Ancora

I D’Agostino sono protagonisti di un percorso che unisce passioni, sfide e crescita personale. A Avellino, la loro storia si intreccia con momenti significativi della comunità locale, evidenziando l’importanza di valori come dedizione e spirito di squadra. In questo articolo, si approfondiscono le esperienze e le consapevolezze di questa famiglia, offrendo uno sguardo autentico su un percorso di vita e sport.

Una serata dal forte valore simbolico e sportivo quella vissuta ad Avellino, dove la città ha celebrato uno dei momenti più intensi della sua recente storia calcistica. Al Cinema Teatro Partenio è andata in scena l'anteprima ufficiale del docufilm dedicato alla straordinaria cavalcata che ha riportato l' U.S. Avellino 1912 dalla Serie C alla Serie B al termine della stagione 20242025. Il racconto cinematografico, prodotto dalla Great White – Films in sinergia con il club biancoverde, ripercorre emozioni, sacrifici e traguardi di un gruppo capace di ricompattare un'intera provincia attorno a un sogno diventato realtà.

