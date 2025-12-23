Femminicidio di Pianello | nuovi accertamenti su cellulari auto e vestiti di Nazif Muslija arrestato per omicidio aggravato

La Procura di Ancona ha avviato nuovi accertamenti su cellulari, auto e vestiti di Nazif Muslija, arrestato per il femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina. L’indagine si concentra sugli elementi raccolti dopo il ritrovamento del corpo della donna, una sarta di 49 anni di origine macedone, avvenuto il 3 dicembre scorso. Questi ulteriori approfondimenti mirano a chiarire le dinamiche e le responsabilità legate all’episodio.

MONTE ROBERTO – La Procura di Ancona ha disposto nuovi accertamenti per il femminicidio di Pianello Vallesina, nel Comune di Monte Roberto, dove il 3 dicembre scorso venne trovata morta in casa Sadjide Muslija, 49 anni, sarta di origine macedone. Sospettato del delitto il marito, Nazif Muslija.

Femminicidio a Pianello: disposta l’autopsia sul corpo di Sadjide - Al momento solo il figlio della coppia, che vive in Svizzera, si è rivolto a una legale Sarà eseguita lunedì 15 dicembre ad Ancona l'autopsia sul corpo di Sadjide Muslija, la donna di 49 anni, di ... msn.com

Femminicidio Pianello, Nobili (AVS): "Gravi criticità nei Centri per uomini autori di violenza" - facebook.com facebook

