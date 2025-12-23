Femminicidio Anna Tagliaferri | Diego Di Domenico era seguito dalla Asl lei lo aveva voluto accanto in pasticceria

Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni, avvenuto il 21 dicembre, ha suscitato grande attenzione. Diego Di Domenico, seguito dalla Asl di Salerno per problemi di salute mentale, aveva in passato richiesto la presenza della donna accanto a lui in pasticceria. Questa tragedia solleva ancora una volta la questione della tutela e della gestione delle persone con disturbi psichici nel contesto delle relazioni di coppia.

Quel drammatico precedente. Era seguito dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Salerno Diego Di Domenico, l’uomo che domenica 21 dicembre ha ucciso la compagna Anna Tagliaferri con numerose coltellate nell’abitazione di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, prima di togliersi la vita lanciandosi dal terrazzo condominiale. Un gesto che ricalca drammaticamente quello compiuto dal padre dell’uomo quasi trent’anni fa, quando si suicidò gettandosi dal balcone di casa in piazza San Francesco. Una relazione nata sui banchi di scuola. I due si conoscevano da sempre. Compagni di banco ai tempi della scuola, avevano preso strade diverse per poi ritrovarsi da adulti e innamorarsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio Anna Tagliaferri: Diego Di Domenico era seguito dalla Asl, lei lo aveva voluto accanto in pasticceria Leggi anche: Femminicidio di Anna Tagliaferri: Diego Di Domenico era in cura alla Asl Leggi anche: Femminicidio di Anna Tagliaferri: Diego Di Domenico era in cura alla Asl di Salerno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Anna Tagliaferri, chi era la vittima del femminicidio a Cava de' Tirreni; Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni, uccisa da Diego Di Domenico, poi suicida; Otto coltellate mortali alla compagna, poi si uccide lanciandosi nel vuoto; Femminicidio di Anna Tagliaferri: Diego Di Domenico era in cura alla Asl. Femminicidio di Anna Tagliaferri: Diego Di Domenico era in cura alla Asl di Salerno - Il 40enne che ha ucciso la compagna a Cava de' Tirreni (Salerno) era in cura al Dipartimento Salute Mentale di Salerno; l'aggressione mortale domenica ... fanpage.it

Anna Tagliaferri, chi era la vittima del femminicidio a Cava de' Tirreni - In città il suo nome era legato all'attività di famiglia, una storica pasticceria che da poco aveva ... tg24.sky.it

Femminicidio a Cava dei Tirreni: chi era Diego Di Domenico, il compagno di Anna Tagliaferri - Femminicidio a Cava dei Tirreni, cosa sappiamo su Diego Di Domenico, il compagno di Anna Tagliaferri: biografia, lavoro e vita privata. donnaglamour.it

Femminicidio di Cava: migliorano le condizioni della mamma di Anna - facebook.com facebook

Femminicidio di Cava de' Tirreni, Anna Tagliaferri voleva chiudere la relazione con l'assassino|La pasticceria, i viaggi: chi era la vittima x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.