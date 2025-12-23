Tempo di lettura: 2 minuti Bisognerà attendere la pausa natalizia, prima di poter effettuare l’autopsia sul corpo di Anna Tagliaferri, l’imprenditrice quarantenne uccisa dal convivente Diego Di Domenico che poi si è tolto la vita suicidandosi attraverso un lancio nel vuoto, in via Ragone a Cava de’Tirreni. Soltanto dopo l’esito dell’esame autoptico sarà possibile liberare l’esame e restituirle alle famiglie per i funerali. Da un primo esame esterno sembra che ad essere stata fatale per la vita di Anna sia stata la coltellata che Diego gli ha sterrato alla gola, ma ci sono anche colpi all’addome e alla schiena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Femminicidio Anna Tagliaferri, autopsia dopo Natale

Leggi anche: Cava de’ Tirreni: la madre di Anna Tagliaferri operata d’urgenza dopo il femminicidio

Leggi anche: Femminicidio a Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa con 8 coltellate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Femminicidio a Cava de' Tirreni, uccide a coltellate la compagna e poi si suicida; Femminicidio a Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa con 8 coltellate; Il femminicidio di Anna Tagliaferri, il sindaco di Cava de' Tirreni Servalli racconta il dolore di un'intera comunità; Anna Siena morta per il feto che aveva in grembo, chiesti due anni per il medico.

Femminicidio a Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa con 8 coltellate - "Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te, proprio come avresti voluto. msn.com