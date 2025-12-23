Federica Brignone | C’è poco tempo ma sono positiva Un conto è sciare un altro è andare veloce

Federica Brignone prosegue passo dopo passo il suo recupero dal grave infortunio rimediato ad inizio aprile in seguito ad una caduta durante i Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana, reduce da una stagione straordinaria, si era procurata in quell'incidente la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone sinistro, con lesioni al comparto capsulo-legamentoso e rottura del legamento crociato anteriore. Dopo una lunga fase di riabilitazione al JMedical di Torino, la detentrice della Sfera di Cristallo è tornata nelle ultime settimane a sciare sulla neve e ha confermato la sua intenzione di partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, venendo selezionata come portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale prevista il 6 febbraio a San Siro.

