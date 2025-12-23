Fdi Meloni alla Camera brinda con i parlamentari

Roma, 23 dic. (askanews) – Dopo il Brindisi con i dipendenti di Palazzo Chigi, quello con i parlamentari di Fdi alla Camera. La presidente del Consigljo Giorgia Meloni sì è recata a Montecitorio intorno alle 16,20 per lo scambio di auguri con deputati e senatori, questi ultimi reduci dall’approvazione della manovra di bilancio. Nella sala Tatarella del palazzo dei gruppi, dove per l’occasione è stato allestito un buffet, è presente anche la responsabile della segreteria politica di Fdi Arianna Meloni, la sorella della premier, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa è passato per un saluto ma è andato via prima dell’arrivo di Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

