FC 26 SBC | Joe Gomez Jolly Invernali 87 OVR – L’Ultra-Duttile della Premier

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FC 26 SBC presenta Joe Gomez Jolly Invernali (87 OVR), una variante che valorizza la sua versatilità. Questo difensore del Liverpool si distingue per capacità difensive e adattabilità in diverse posizioni, rendendolo una scelta strategica per le formazioni. La versione invernale offre miglioramenti specifici, consolidando la sua utilità nel gioco e facilitando la copertura di più ruoli con efficacia.

Il difensore del Liverpool riceve una versione Jolly Invernale che ridefinisce il concetto di versatilità. Grazie a una sfilza incredibile di Ruoli Plus Plus, Joe Gomez può essere adattato a qualsiasi assetto tattico, diventando il pezzo mancante per incastrare ogni tipo di intesa. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Joe Gomez Jolly Invernali 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 87 OVR RB, CB, LB, RM 4 4 DIF 87, VEL 85, FIS 84, PAS 80 Il Re dei Ruoli (Tutti PLUS PLUS ): DC: Difensore, Stopper, Regista difensivo, Laterale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

