FC 26 SBC | Emre Can Jolly Invernali 86 OVR – Il Colosso del Dortmund
FC 26 SBC presenta Emre Can Jolly Invernali, un’icona del Dortmund con valutazione 86 OVR. Questa carta speciale mette in risalto le qualità fisiche e la versatilità difensiva del centrocampista tedesco, offrendo ai giocatori un’opzione affidabile per rinforzare la mediana. Un’occasione per integrare un elemento di qualità nel proprio team, mantenendo un equilibrio tra solidità e presenza in campo.
Emre Can torna in versione speciale con una carta che ne esalta la potenza fisica e la versatilità difensiva. Grazie ai suoi ruoli Plus Plus, si candida come uno dei migliori mediani di rottura della Bundesliga, capace di scalare con efficacia anche nel cuore della difesa. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Emre Can Jolly Invernali 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Analisi Tecnica). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 86 OVR CDM, CB, CM 3 Skill 4 Piede Debole FIS 87, DIF 86, DRI 82, VEL 81 Ruolo Plus: Stopper (DC), Box-to-box (CC), Incursore (CDC). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
