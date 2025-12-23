Favara approvati bilanci e regolamento del Castello Chiaramonte
Il consiglio comunale di Favara ha approvato all'unanimità una serie di atti riguardanti la programmazione finanziaria e la gestione del patrimonio comunale. Il Partito democratico di Favara ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione del bilancio consolidato 2024, del documento unico di.
