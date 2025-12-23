Favara approvati bilanci e regolamento del Castello Chiaramonte

Il consiglio comunale di Favara ha approvato all’unanimità una serie di atti riguardanti la programmazione finanziaria e la gestione del patrimonio comunale. Il Partito democratico di Favara ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio consolidato 2024, del documento unico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Favara, approvati il regolamento del Castello e la mozione sulla pedagogia scolastica

Leggi anche: "Tradimento e potere": al castello Chiaramonte si presenta il film su Gaetano Guarino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Buonasera da Favara. È il momento giusto per fermarsi un attimo. Buone feste a tutti. #BuonaseraDaFavara #BuoneFeste - facebook.com facebook