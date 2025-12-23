Fatto gravissimo Maiolo all' attacco su Garlasco | Inchiesta strana

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove dichiarazioni di Maiolo, che definisce l’inchiesta “strana”. Si approfondiscono le questioni legate a Alberto Stasi, ritenuto innocente, e Andrea Sempio, coinvolto in una possibile revisione del processo. La discussione, condotta da Roberto Poletti e Frencesca Barra, si concentra sulle controversie e sulle implicazioni giudiziarie di un caso ancora aperto e complesso.

Alberto Stasi è un innocente in carcere? O Andrea Sempio è la vittima di un tentativo in extremis di revisione del processo? Il caso di Garlasco fa discutere a 4 di sera, il programma di Rete 4 condotto martedì 23 dicembre da Roberto Poletti e Francesca Barra. Vanno in onda le immagini dell'intervista di Alessandro Sallusti al nuovo indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi e la giornalista Tiziana Maiolo, ospite del programma, commenta: "Spero che tutti quelli che l'hanno guardata abbiano pensato: e se capitasse a me di svegliarmi un giorno e di essere indagato per omicidio? Oltretutto per omicidio di una persona che conoscevo, della sorella del mio migliore amico?". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fatto "gravissimo", Maiolo all'attacco su Garlasco: "Inchiesta strana" Leggi anche: Garlasco, Carlo Taormina e il post choc su Sempio: «Vada in Procura e dica che si è fatto un falso alibi». Poi sferra un durissimo attacco alla magistratura Leggi anche: Garlasco, pm milanese perquisito nell’inchiesta su Mario Venditti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Garlasco, fatto "anomalo e gravissimo". Maiolo all'attacco: "Inchiesta strana" - O Andrea Sempio è la vittima di un tentativo in extremis di revisione del processo? iltempo.it

LE CAPPA HANNO PERSO: IL SISTEMA STA CROLLANDO A GARLASCO

