Durante la discussione sulla legge di Bilancio in Senato, Maurizio Gasparri di Forza Italia ha fatto una battuta rivolta al Movimento 5 Stelle, invitandoli a

Cagnara e battute al vetriolo in Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla legge di Bilancio. Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ha elogiato il governo per le misure attuate negli ultimi anni: “Non abbiamo comprato i banchi a rotelle. Abbiamo pensato al bonus libri e al bonus per la scuola”. Da qui, sono partiti schiamazzi e proteste da parte del M5s, che durante il Covid, con Giuseppe Conte premier, ha acquistato questi tipi di arredi scolastici. “Senatrice Floridia, non è che è vietato parlare dei banchi a rotelle!”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, rivolgendosi alla senatrice del M5s per chiedere il silenzio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Fatevi un giro sui banchi a rotelle". La provocazione di Gasparri che fa insorgere il M5s in Senato

Leggi anche: La strana storia della dieta uova e vino nata 60 anni fa: una provocazione che fa discutere ancora

Leggi anche: Leggi ambientali regionali in aree militari con il placet dello Stato Maggiore: la proposta di Fdi fa insorgere la Sardegna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Banchi a rotelle Per la Lega uno spreco - Ad intervenire è Lorella Cozzani, vicecapogruppo della Lega nel consiglio comunale della Spezia, che attacca quello che definisce "uno dei più ... lanazione.it

Fatevi un giro al centro di Roma per capire come siamo caduti in basso... (dal blog) - facebook.com facebook