Farmaco orale rivoluzionario blocca l'Alzheimer in test di laboratorio | come funziona NU-9

Un nuovo studio statunitense evidenzia come il farmaco orale sperimentale NU-9 possa ridurre le proteine tossiche associate all'Alzheimer in modelli murini. Questa ricerca suggerisce potenziali sviluppi futuri nel trattamento della malattia, offrendo una prospettiva di blocco precoce del suo decorso. L'innovazione rappresenta un passo importante verso possibili terapie efficaci, anche se attualmente si trova ancora in fase di sperimentazione in laboratorio.

Ricercatori statunitensi hanno dimostrato che un farmaco sperimentale chiamato NU-9 è in grado di ridurre drasticamente le proteine tossiche legate al morbo di Alzheimer in modelli murini, bloccando di fatto lo sviluppo della demenza. L'obiettivo è sviluppare un'efficace terapia preventiva da associare alla diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

