Farah si trova a dover allontanare Tahir dalla sua vita e da quella di suo figlio malato. Oggi, martedì 23 dicembre, torna su Canale 5 con due appuntamenti: alle 14:45 nel primo pomeriggio e alle 21:20 in prima serata, prima della seconda parte del gran finale di

Anche oggi, martedì 23 dicembre, Io sono Farah torna con un doppio appuntamento su Canale 5: nel primo pomeriggio va in onda alle 14:45 per tornare in prima serata alle 21:20, subito prima della seconda parte del gran finale della serie La notte nel cuore. Farah e Tahir sono invischiati in una spirale di decisioni estreme e vendette incrociate.

© Iodonna.it - Farah è costretta ad allontanare Tahir dalla sua vita e soprattutto da quella di suo figlio malato

«Non posso più andare avanti così, devi lasciar perdere la violenza. » Farah è costretta ad affrontare nuove complicazioni quando scopre che Gönül e Kaan stanno organizzando un matrimonio segreto. Decide di parlarne con Tahir, che si mette all’opera per f - facebook.com facebook